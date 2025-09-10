2015年に茨城県を流れる鬼怒川の堤防が決壊した水害から10日で10年です。住民らが献花と黙とうをして犠牲者の冥福を祈りました。2015年の関東・東北豪雨では、茨城県常総市を流れる鬼怒川の堤防が決壊し、住民が死亡したほか、全半壊した建物は5000棟以上に上りました。10日、決壊現場近くにある慰霊碑では、正午過ぎの決壊時間に合わせて住民らが花を手向けたほか、黙とうをして犠牲者の冥福を祈りました。常総市・神達岳志市長「