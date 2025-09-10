アイドルグループ、アンジュルムの後藤花（17）が10日、ファースト写真集「HANA」（オデッセー出版）を発売、都内で会見した。「自分的にメチャメチャお気に入りの写真集です。点数は1万5000点、イチゴが好きなので。どのページも私らしさが詰まっている」と笑顔を見せた。テーマは「ショートトリップ」で「府中の駅から沼津の駅まで一緒に旅をしている感覚で楽しんでもらえたら」。静岡県沼津市のあわしまマリンパークで、動物た