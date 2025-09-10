県内は大気の状態が非常に不安定となり、11日にかけ大雨となるところがある見込みです。また、雨雲が停滞した場合には警報級の大雨となるおそれがあり、気象台は11日夕方にかけて土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。午後5時ごろの新潟市中央区。雷鳴とともに大粒の雨が地面を叩きつけます。道路を走る自動車も水しぶきをあげながら駆け抜けていきます。気象台によりますと、前線の影響で、県内は大気の状態が非常に不安