「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」ロッテは、10月21日に、「ビックリマンチョコ」シリーズとして、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が絶賛公開中のアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」を発売する。「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズとしては、第5弾となる待望の新商品。2020年の初登場以来大ヒットを記録し、歴代コラボビックリマン出荷数No.