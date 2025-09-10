「タワー館 グランドクラブフロア ツイン クリスマスルーム」ホテルニューグランドは、12月1日〜12月25日に利用できる、クリスマス限定宿泊プラン「Christmas Stay 2025〜Brilliant Holiday〜」を販売する。パティシエ特製のクリスマスケーキとシャンパンとともに、大切な人と過ごすひとときが“明るく輝きに満ちた特別な一日”となるよう願いを込めた宿泊プラン。好みで選べる部屋からは、昼は横浜港の海と空、夜は宝石のように輝