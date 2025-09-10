サブリナ・カーペンターが、最新アルバム『マンズ・ベスト・フレンド』の国内盤CDを10月31日にリリース。同盤には、歌詞／対訳が封入される。 （関連：CORTIS「What You Want」、バイラル首位獲得BIGHIT MUSIC6年ぶりの新グループに集まる期待と注目） 8月29日に輸入盤とデジタルでリリースとなった本作は、9月13日付の最新の全米アルバムチャート（Billboard 200）で初登場1位を獲得