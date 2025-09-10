8月、元交際相手の20代女性を車で自宅へ連れ去り逮捕・監禁したとして、石川県津幡町に住む24歳の男が逮捕されました。逮捕・監禁の疑いで逮捕されたのは、石川県津幡町に住む自称・建設作業員の男(24)です。警察によりますと、男は8月26日午後10時半ごろ、元交際相手の20代女性の体を押さえつけ、知人男性が運転する車の後部座席に押し込んで平手打ちなどの暴行を行い「殺すぞ」などと脅迫した上、女性を津幡町の自宅アパートまで