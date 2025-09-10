大韓航空は、新ブランド体験イベント「BRAND NEW KE：in Tokyo」を、9月23日から28日まで東京ミッドタウンで開催する。ファーストクラスの「コスモスイート2.0」とプレステージクラス「プレステージスイート」の座席を実際に体験できる。予約制で、9月10日から大韓航空の公式LINEで受け付ける。さらに、新しいアメニティやテーブルウェア、寝具などのサービスアイテムを展示するほか、就航都市から好きな背景を選べるフォトスポッ