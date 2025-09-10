来夏の北中米ワールドカップに向けて、森保一監督のもと強化を進める日本代表は今月、アメリカ遠征で２つの親善試合を実施した。連勝して弾みをつけたいところだったが、現地６日にメキシコ代表と０−０で引き分け、９日にアメリカ代表に０−２で完敗。未勝利で終わった。今回の２試合で見えた課題と収穫、そして森保ジャパンの現在地は――。日本を熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。―