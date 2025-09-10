2024年3月22日、小林製薬の紅麹を原料とするサプリメントによる大規模な健康被害が発覚した。国立医薬品食品衛生研究所客員研究員の畝山智香子さんは「令和7年3月の厚生労働省の最終発表での死亡は408人（延べ数、※1）、同じく3月に発表された大阪市の食中毒詳報での死亡は16人（2782例中、※2）となっている。被害者には、高齢者や持病のある人も多かった」という――。（第1回）※1厚生労働省「紅麹を含む健康食品関係」※2