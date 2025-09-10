ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は9日、3日目の開催を終了した。3日目5R、うっとうしい曇り空を吹き飛ばすような4カド捲り一発を決めた大久保佑香（24＝埼玉）。「内がいなかったので捲れましたね」。展示でコンマ25だったスタートを修正して、コンマ02という鋭いスタートが決め手となったが、納得の乗り心地も手伝ったようだ。「直線はそうでもないけど乗り心地がいいですね。ノーハンマー