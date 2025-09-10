バレーボールVリーグは10日に公式サイトを更新。倉敷アブレイズの監督が逮捕されたと報じられたことについて声明を発表した。「本日、Vリーグ（2部相当）女子に所属する倉敷アブレイズのヘッドコーチが逮捕されたとの報道がございました。当リーグは現在、関係機関および当該クラブからの情報収集を行い、事実関係の確認を進めております」と現状を報告。「本件を受け、当リーグは当該クラブと連携のうえ、選手・スタッフが