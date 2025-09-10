気象台は、午後6時23分に、洪水警報を会津若松市、会津美里町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を会津美里町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・会津若松市、会津美里町に発表 10日18:23時点会津では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■会津若松市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨