長崎市の70代の男性が、現金約1190万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは、長崎市の70代の男性です。 警察によりますと、男性は今年5月「YouTube」に表示された投資に関する広告から、実在する経済評論家を名乗る人物のLINEに誘導されました。 その後 投資アプリを使った株の売買を勧められ、7月から～9月3日までの間に、株の購入費用や手数料の名目などで合