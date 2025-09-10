元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が9日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。20代に体験したホストクラブのエピソードについて語る場面があった。。この日は、番組の人気企画である「山本裕典、ホストになる。」が配信された。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「ホストクラブは行ったことありますか？」と質問。浅田は「20代の時に愛知県で友だちと一緒に行きました」と返答した。さら