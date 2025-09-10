大井競馬場は、9月7日に韓国・ソウル競馬場で行われたコリアカップ（G3）を制したディクテオン（セン7＝荒山）の優勝報告会を行うと発表した。17日、大井競馬9R終了後（午後7時5分頃）、同競馬場の賞典台にて行う。当日は地方競馬全国協会から「海外競走報奨金」として馬主のG1レーシングに1000万円の目録が贈呈される。