熊本県はことし7月に就航した熊本と中国・上海を結ぶ中国東方航空の定期便が、10月26日から運休すると発表しました。 中国東方航空の定期便は熊本と中国本土を結ぶ初めての路線として7月11日に就航し、火曜と金曜の週2往復運航しています。県によりますと、中国東方航空からは「機材繰りが厳しく熊本との路線に機体をまわせない」との申し入れがあったということです。木村知事は「大変残念。運航再開に向けて引き続き協議を行