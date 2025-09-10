カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪日本代表候補決定戦（１１日開幕、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の男子は、コンサドーレとＳＣ軽井沢クラブの?一騎打ち?だ。今大会の男子は３戦先勝方式で実施。勝者は世界最終予選（１２月、カナダ）に進出し、上位２チームに入れば五輪の代表に決まる。１０日には同会場で前日会見が行われ、コンサドーレでサード兼スキップの阿部晋也は「ここまでの準備は順調にできて