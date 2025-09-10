【モデルプレス＝2025/09/10】King Gnuの常田大希が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。井口理とスーパーで買い物をする動画を公開した。【写真】King Gnu常田＆井口、レジに並ぶ姿◆常田大希、井口理とスーパーで買い物常田は「めっちゃ生活」と添えて、スーパーで変装せずに井口と買い物をする動画を公開。2人でレジに並び、購入した食材を静かに見つめていた。◆常田大希の投稿に反響この投稿には「虚無顔の井口さん可愛い（笑）