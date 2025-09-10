【モデルプレス＝2025/09/10】俳優の水川あさみが10日、自身のInstagramを更新。ビーチでのオフショットを公開した。【写真】水川あさみ、キャミ姿でビーチ満喫◆水川あさみ、キャミソール姿で夏を満喫水川は「Ocean vibes = energy boost」とコメントし、ビーチで片足を上げてはしゃぐキャミソール姿を披露した。この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「元気もらえる」「スタイル良い」「どうなってるの？」「別人みたい」「楽し