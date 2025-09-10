【モデルプレス＝2025/09/10】女優の武田久美子が10日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】武田久美子、美バスト披露の紐ビキニ姿◆武田久美子、純白紐ビキニ姿で美スタイルを披露武田は「久しぶりに水着になりました」とつづり、プールサイドでの水着姿を公開。「選んだビキニは白の貝殻プリント」とこだわりを明かし、引き締まったウエストや美しい脚を披露している。この投