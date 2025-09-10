今回、Ray WEB編集部はインターン先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・しのは、テレビ局でインターンをしています。同じインターン生のあきらには、ミーハーな一面があって……？ミーハーなあきらは、業務中に会った芸能人のことなどをSNSに載せてしまいます。バレたら大問題になる事態に、しのは驚愕。このあとあきらは、さらにとんでもない行動をしでかして……？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐ