シンガー・ソングライターの小野サトル（おの・さとる、本名＝小野覚）さんが、２０２３年３月２４日に肺炎のため死去していたことを１０日、「有限会社ラストラストエンターテインメントラスト音楽出版」が発表した。６２歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。小野さんは、１９８３年に「よこはまチャチャ」でデビュー。同曲は日本レコード大賞、有線放送大賞など１７の新人賞を総なめにした。最後のシングルとなっ