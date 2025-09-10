◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）巨人は森田駿哉投手が４勝目を目指して先発。初回に２点を先制された。先頭の中村奨成外野手に初球を右前打、ファビアン外野手には中前打され無死一、二塁といきなりピンチを背負うと、首位打者を争う小園海斗内野手に右前打を許し、中村奨が生還し１点目。一塁走者のファビアンは三塁に進み無死一、三塁となり、モンテロ内野手は左飛に抑えたが、小園の二塁盗塁での