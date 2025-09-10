2023年からInstagramでせいろの魅力を発信し始めたりよ子さん。きっかけは過酷な会社員生活で肌荒れに悩んだことだった。自炊を始めたばかりでもあり、疎かにしていた食事面を改善しようとした時にせいろと出会う。多くの人に知ってほしくて「蒸す」ことの魅力をInstagramで発信し始めた。【1】自炊ゼロだった20代インスタグラマーが「せいろ」を極めてみたら、いいことしかなかったりよ子さんのせいろレシピはなんといっても簡単