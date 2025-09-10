元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が9日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。ファンレターを送った俳優を実名告白した。この日は、番組の人気企画である「山本裕典、ホストになる。」が配信された。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「山本さんとの面識は？」と浅田に質問。浅田は「私は愛知県出身で、山本さんも愛知県出身じゃないですか」と同じ出身地だという。さらに「地元の友だちと