仙北市の「角館祭りのやま行事」、角館のお祭りは、最終日の9日は曳山がぶつかり合う豪快な「やまぶっつけ」でクライマックスを迎え、盛り上がりは最高潮に達しました。9日、3日間の最終日を迎えた角館のお祭り。神社への参拝などを終えた勇壮で厳かな曳山が夜の街を練り歩きます。運行する丁内同士が出会うと、通行権をめぐる交渉がスタートします。その交渉が決裂すると、自分たちの進路を確保しようとやまをぶつけあいま