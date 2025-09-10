秋田県の新たな最低賃金の額や、改定される時期について、先月結論を示した審議会が10日、金額や時期が妥当かどうかを改めて話し合いました。全国で最も遅い3月末の改定を前倒しすることなどを求めた文書が提出されたことを受けて開かれたものでしたが、改定の時期や金額の結論は変わりませんでした。秋田県の新たな最低賃金の額を議論してきた審議会は、先月、新たな額を来年3月31日から時給1031円に引き上げるとの結論を示してい