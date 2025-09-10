コロナ禍に行われた県の旅行支援制度をめぐり、約120万円分のクーポン券を横領したとして鹿角市の会社役員の女が再逮捕されました。女は約90万円相当の電子クーポンもだまし取った疑いが持たれています。不正に得た金銭は買い物などに使っていたということです。業務上横領などの疑いで再逮捕されたのは、鹿角市八幡平の東日本観光の社長藤原サダ子容疑者78歳です。県警察本部によりますと、藤原容疑者は3年前の2022年