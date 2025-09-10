西スポWEBOTTO！のゴルフ企画「スコア100、90、80の壁に挑戦」は、アベレージ90台を目指す筆者が、福岡市の「セブンミリオンカントリークラブ」に挑戦した。福岡市近郊からのアクセスが抜群なコースは、国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が主催する大会「GDOダブルスチャンピオンシップ」の会場ともなっている。取材班も腕試しとばかりにラウンドしてみた。（松田達也）◇