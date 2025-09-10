医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が、ミュージカル「SIX」に出演している女優の斎藤瑠希（22）を自身の邸宅に招いた。10日にTikTokを更新、その模様を紹介した。イギリス発の「SIX」は、ヘンリー8世の6人の妻たちを描いた斬新な作品。ミュージカルが大好きな西村氏は、この1年で一番好きな作品だと言い、「昨年11月にロンドン、今年1月は海外キャスト、2月は日本人キャ