韓国の俳優パク・ミニョン、チュ・ジョンヒョク、パク・ヒスンの公式Instagramがそれぞれ更新され、9月6日よりPrime Videoにて配信中の韓国ドラマ『コンフィデンスマンKR』のオフショットが公開された。 参考：『コンフィデンスマンKR』で長澤まさみ級の七変化“ラブコメの女王”パク・ミニョンの軌跡 『コンフィデンスマンKR』は、古沢良太脚本による日本ドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）の韓国リメイク版