9日の夜に山形県川西町で起きた500円強盗事件。逮捕されたのは川西町の60代の男で、米沢市内の施設にいたところを捜査員が発見し、10日午後に緊急逮捕していたことがわかりました。 【写真を見る】500円強盗逮捕されたのは川西町の60代の男米沢市内の施設にいたところを捜査員が緊急逮捕（山形） 男は容疑を認めているということです。 また、当初水色っぽいと思われていた車の色はシルバーで、軽乗用車だったという