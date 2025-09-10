○原発の地の廃校にGPUデータセンター株式会社ハイレゾは、2025年8月22日に玄海町データセンターを開設しました。ハイレゾ玄海町データセンターに生まれ変わった旧有徳小学校古くは玄海町有浦小学校として開校し、統廃合で有徳小学校となりましたが、平成27年に小中一貫校の玄海町立玄海みらい学園を設立したことに伴い廃校となりましたハイレゾは創業時ゲームグラフィックのシステム開発を行っていた企業で、その関係でGPUを多く