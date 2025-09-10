県内で相次ぐSNSを使った詐欺被害に、新たな対策です。 「詐欺は許さない！」 ポスターでにらみを利かせるのは、浦上警察署の下田 健一 署長です。 管内では今年7月までに29件被害。 総額約1億4000万円あまりの「SNS型投資詐欺」「ロマンス詐欺」が確認されていて、去年から2倍近く増加しています。 このため、署長自らが登場するチラシを作成し、路面電車などに掲示して被害防止を呼びかけること