ファミリーマートは9月9日、広島県が推進する「OK!!広島(おいしいけぇ、ひろしま)」とタイアップした「レモンケーキ」(185円)、「レモン大福」(150円)2種類を、中国・四国地方(広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県(一部店舗を除く))のファミリーマートで発売した。「レモン大福」(150円)、「レモンケーキ」(185円)同社と広島県は2011年6月に地域活性化包括連携協定を締結しており、相互協力の