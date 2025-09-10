政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相が辞任表明したことを受けての自民総裁選とポスト石破などが特集した。１０月総裁選は、茂木敏充氏が立候補を表明。小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏の出馬が有力視される。田崎氏は「推薦人を集めるために努力してらっしゃる方はもう１人いらして、財務大臣の加藤勝信さんがいま一生懸命やってらっしゃる」と語った。