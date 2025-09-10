きょう午前、北海道の国道脇で柵にのぼるクマの姿が撮影されました。道路脇の柵の高さは2メートル以上、その上を悠々と歩いているのはクマです。きょう午前7時すぎ、札幌から支笏湖にのびる国道脇で、通勤途中の小学校の教員が見つけその姿を撮影しました。クマとの距離は5メートル。その迫力に驚きの声がもれます。「クマ…すげぇ」警察によりますと、付近ではクマの姿がたびたび目撃されているということです。近くに家はなく、