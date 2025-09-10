現在開催中の大阪・関西万博にて、2025年9月3日〜8日の期間、スポーツ庁主催のイベント「Sports Future Lab 〜スポーツがつくる未来〜」が行われ、NTT西日本グループのNTTSportictがブース出展とステージイベントを開催した。9月4日のステージイベントに出演した、NTTSportict 代表取締役社長の中村正敏氏(写真左)、元プロ野球選手で野球評論家の里崎智也氏(写真中央)、別府市 スポーツ推進課の阿部龍星氏(写真右)○■期間限定のス