「トーキョー・ベイ・カップ・Ｇ１」（１０日、平和島）平和島で再び躍動−。１号艇の茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝がインからコンマ０９のＳを決めて逃走。通算６５回目、Ｇ１は１３回目の優勝を飾った。２着は地元の５号艇・斉藤仁（東京）。３着にはベテランの６号艇・辻栄蔵（広島）が入り、３連単は４６４０円となった。茅原が思い出の舞台で、再び切れ味鋭いターンで魅了した。インからコンマ０９とＳを決め