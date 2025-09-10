気象台は、午後6時5分に、大雨警報（浸水害）を新発田市、村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市、村上市に発表 10日18:05時点下越では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間