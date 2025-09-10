月間MVPに選ばれ、ポーズをとるソフトバンクの上沢（左）と牧原大＝みずほペイペイドームセ、パ両リーグは10日、8月の月間MVP賞を発表し、セの打者はヤクルトの村上、投手は阪神の才木が選出された。パは打者が牧原大、投手は上沢のソフトバンク勢に決まった。村上は5度目、上沢は2度目、才木と牧原大はともに初受賞となった。村上は27試合に出場し、リーグトップの12本塁打、22打点をマークした。才木は5試合に登板しリーグ最