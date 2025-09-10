岐阜県警大垣署は10日、7月の真夏日にエンジンを切った車内に飼い犬を約4時間放置したなどとして、動物愛護法違反などの疑いで飼い主の無職男性（51）＝同県養老町＝を書類送検した。署は、高温の車内での放置は動物虐待に当たる疑いがあると判断した。犬は通行人に発見され、搬送先の動物病院で治療を受け命は助かった。書類送検容疑は7月20日午後0時40分〜4時50分ごろ、大垣市のショッピングモールの駐車場に止めた車内に、