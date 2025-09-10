熊本県の天草地域は、1か月の間に2度の大雨に襲われました。 【写真を見る】「恐怖ですよね」8月の光景が頭をよぎった1か月で2度の大雨、熊本県天草地方で休業続く店舗に追い打ち 8月の被害が深刻で、思うように復旧が進まない人も多い中、再び大雨となった9月10日。住民は「先月の光景が頭をよぎった」と、恐怖を語りました。 人の背丈まで水が… 8月11日、上天草市松島町では、複数の車が茶色く濁った水に沈みました。