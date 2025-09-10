１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１４１円４３銭（０・３５％）高の４万５０３円６０銭だった。２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち１７１銘柄（約５１％）が上昇した。前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が強まり、景気が下支えされるとの期待から主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では、半導体関連銘柄を含