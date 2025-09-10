「日本トーター賞」（１０日、宮島）９月１節目の宮島ボートは、ドリーム１号艇の逃げから、予選１位、準優勝戦１着で優勝戦１号艇を勝ち取った中辻博訓（５１）＝福井・７８期・Ａ１＝が、最後はインからコンマ１７のスタートを決め、逃げ切って優勝。混戦で力強い足色を披露した武富智亮（佐賀）が２着、６コース戦の中田友也（埼玉）が３着に続き、３連単は６１７０円の好配当で決着した。最終日は明け方に警報が出るほど