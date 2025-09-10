横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１０日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。県内では１１日夕に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけている。気象台によると、県内は１１日午後、南下する前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定になる。１時間に３０ミリの激し