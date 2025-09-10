日本ケンタッキー・フライド・チキンは9月17日、「にんにく醤油チキン」(330円)を全国のKFC店舗(一部店舗除く)で発売する。「にんにく醤油チキン」(330円)、「にんにく醤油マヨ」(30円)イメージ同商品は"にんにく×醤油"の香ばしい風味が魅力。サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲を引き立てる仕上がりとなっている。さらに、唐辛子のピリッとした辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなり、奥行