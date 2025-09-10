女優で歌手の上白石萌音が8月30日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)にゲスト出演。日本テレビ系ドラマ『ちはやふる―めぐり―』(毎週水曜22:00〜)への思いを語った。上白石萌音○企画書や脚本を読んで「かなちゃんが継ぐ意味がすごくある」広瀬すず主演で、2016年と2018年に3部作で実写映画化された『ちはやふる』。きょう最終回を迎える同ドラマは、映画から10年後の世界をオリジナル