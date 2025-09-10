【モデルプレス＝2025/09/10】WEST.の神山智洋が主演を務め、Travis Japanの中村海人が共演する「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」（毎週木曜0：00最新話更新／Lemino独占配信中)。第7話の撮影の裏側や、料理監修するフードコーディネーターのコメントが公開された。【写真】WEST.神山智洋、スタッフから声漏れた調理シーン◆神山智洋＆中村海人ら、久しぶりの“我が家”懐かしむ新天地で屋台を始めた翔太（神山智洋）と輝元（